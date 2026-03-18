L’educazione stradale parte dalla scuola

A Bibbiena, la Polizia Municipale ha avviato un programma di educazione stradale nelle scuole primarie di Soci e Bibbiena. Quest’anno sono state coinvolte 22 classi, per un totale di 70 ore di attività, con la partecipazione di quattro agenti. L’iniziativa mira a sensibilizzare i bambini sui comportamenti corretti e sulla sicurezza in strada.

Educazione stradale a Bibbiena con la Polizia Municipale. Quest’anno sono state coinvolte 22 classi delle primarie di Soci e Bibbiena per un totale di 70 ore e 4 agenti impegnati. "Sono state fatte sia lezioni teoriche accanto a tante ore di pratica fuori dalla classe e direttamente nelle strade –- ha spiegato il comandante Jacopo Piantini – per insegnare ai più piccoli le regole per sentirsi più sicuri, per sostenere la loro autonomia, e per crescere adulti consapevoli e capaci di rispettare le regole stradali per il bene comune". Il comandante Piantini ha inoltre ricordato l’input dato dalla Prefettura di Arezzo all’iniziativa. "L’indirizzo che abbiamo ricevuto dalla Prefettura sull’educazione stradale, per diffondere la cultura della legalità e della sicurezza tra i giovani è stato molto importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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