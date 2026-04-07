Le elezioni in Ungheria stanno attirando l’attenzione di molti osservatori internazionali. La loro importanza è cresciuta al punto da coinvolgere anche figure di rilievo di altri Paesi, che seguono con attenzione le dinamiche politiche e le possibili ripercussioni sulla regione. L’affluenza alle urne e le modalità di voto sono al centro di numerosi approfondimenti, mentre analisti e media monitorano attentamente ogni sviluppo.

La posta in gioco è semplice: bisogna salvare il soldato Orbán, primo ministro ungherese dal 2010, minacciato nei sondaggi dal rivale Péter Magyar. Il problema è che Viktor Orbán non è solo il capo del governo di un piccolo paese di dieci milioni di abitanti nel centro dell’Europa, ma soprattutto l’incarnazione del progetto di conquista dell’Unione europea da parte delle cosiddette forze patriottiche, un eufemismo per indicare l’estrema destra. In questo senso le elezioni ungheresi vanno ben oltre le frontiere dell’Europa. Orbán può contare sul sostegno di Mosca e Washington nel suo tentativo di evitare una sconfitta le cui conseguenze sarebbero considerevoli. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Perché tutti guardano con attenzione alle elezioni ungheresi

Il piano del Cremlino per aiutare Orban a vincere le elezioni ungheresiSecondo quanto riporta il Financial Times, che cita fonti a conoscenza dei piani di Mosca, il Cremlino ha lanciato una campagna di disinformazione –...

Kung Fu Panda si esibisce alle Olimpiadi: il video virale del gala olimpico che tutti guardanoIl pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha regalato emozioni e colpi di scena, e non solo per le medaglie.

Argomenti più discussi: Perché tutti guardano con attenzione alle elezioni ungheresi - Pierre Haski; Quell’oscuro oggetto che è la scuola - Gli Asini; Mentre tutti guardano Artemis, l’Europa lancia una missione con Pechino; Bosnia - Italia, probabili formazioni: con Donnarumma, Esposito e Politano è CantaNapoli.

Perché tutti guardano Quella Notte? Il thriller che ha sconvolto la Top 10 di Netflix in soli 10 giorniTre sorelle affrontano un incidente che cambierà tutto: scopri il dramma morale e la suspense intensa di Quella notte, è in top 10 su Netflix. msn.com

San Siro non è solo uno stadio. È un esame. È la notte in cui si capisce chi sei davvero. La Roma arriva lì dove tutti guardano la capolista… ma noi dobbiamo guardare oltre. Oltre la classifica, oltre il rumore, oltre chi pensa che sia già scritto. Questa è una di q - facebook.com facebook