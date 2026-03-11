Secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita fonti vicine alle autorità russe, il Cremlino avrebbe elaborato un piano per sostenere il premier ungherese nelle prossime elezioni. Le informazioni indicano che Mosca avrebbe messo in atto strategie per influenzare il risultato elettorale in Ungheria, con l’obiettivo di favorire la vittoria del leader in carica. I dettagli specifici delle azioni russe non sono stati resi noti.

Secondo quanto riporta il Financial Times, che cita fonti a conoscenza dei piani di Mosca, il Cremlino ha lanciato una campagna di disinformazione – perlopiù online – volta ad aiutare il primo ministro Viktor Orbán (alleato di Vladimir Putin ) e il suo partito Fidesz a vincere le elezioni che si terranno il 12 aprile in Ungheria. Viktor Orban (Imagoeconomica). La campagna prevede di etichettare il rivale Magyar come «un burattino dell’Ue». La campagna, elaborata dalla Social Design Agency, società di consulenza mediatica legata al Cremlino e soggetta a sanzioni occidentali, propone di promuovere Orban sui social media come un «leader forte con amici in tutto il mondo», definendolo come l’unico candidato in grado di preservare la sovranità dell’Ungheria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il piano del Cremlino per aiutare Orban a vincere le elezioni ungheresi

