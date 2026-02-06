Le piattaforme di casinò online italiane stanno diventando sempre più diffuse con nuove tutele per i giocatori
Le piattaforme di casinò online in Italia continuano a crescere, attirando sempre più giocatori. Nel 2025, il settore ha registrato una raccolta di quasi 78 miliardi di euro e ha speso oltre 3,3 miliardi in giochi regolamentati. Le nuove normative hanno introdotto tutele più stringenti per i clienti, rendendo il panorama più sicuro e trasparente.
Numeri alla mano, il 2025 ha chiuso con 77,85 miliardi di raccolta e più di 3,3 miliardi di spesa sui giochi online regolati. Sono entrate in vigore le nuove licenze che durano 9 anni, c’è stato lo stop alle skin e le tutele per i giocatori sono molto più rigorose e ben definite. All’inizio viene naturale chiedersi cosa sia cambiato per chi gioca. Da un lato, i volumi crescono e i siti autorizzati sono sempre più diffusi, dall’altro le tutele sono diventate davvero competitive e sono motivo di vanto. Se ti stai orientando tra le offerte e le promozioni, devi sapere che alcuni operatori mettono a disposizione dei giri gratis senza deposito che sono degli spin gratuiti sulle slot che non richiedono un versamento iniziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
