Il Regno Unito ha negato l’ingresso a Kanye West, impedendo al rapper di entrare nel paese. La decisione è stata presa prima dell’estate, quando era previsto un suo spettacolo al Wireless Festival di Londra. La revoca del permesso d’ingresso ha impedito al cantante di partecipare all’evento musicale. La motivazione ufficiale della misura non è stata resa pubblica.

Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso al rapper americano Kanye West, che in estate avrebbe dovuto esibirsi al Wireless Festival di Londra. Il provvedimento era stato preceduto dalle critiche del premier Keir Starmer, che aveva definito «profondamente inquetante» la partecipazione dell’artista all’evento londinese a causa delle sue posizioni antisemite – in passato West aveva dichiarato di «amare i nazisti» e aveva pubblicato una canzone intitolata Heil Hitler. Alle dichiarazioni del premier era seguito l’annuncio del governo di una revisione del visto. Inutile la difesa degli organizzatori del festival e l’apertura al dialogo di West. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché il Regno Unito ha vietato l’ingresso a Kanye West

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Wireless Festival cancelled after Kanye West banned from the UK

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Non potrà esibirsi Il Regno Unito nega il visto al rapper Kanye West, ecco perchéIl Regno Unito ha negato il visto d'ingresso a Kanye West, che avrebbe dovuto esibirsi quest'estate al Wireless Festival di Londra, ora annullato. bluewin.ch

Kanye West (Ye) non può entrare in Regno Unito perché ha inneggiato a Hitler: annullato il Wireless festivalIl rapper aveva pubblicato una canzone con il saluto nazista e aveva pubblicizzato una maglietta con la svastica in vendita sul suo sito web ... today.it

Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc. Il - facebook.com facebook

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