C’è un momento particolare del cinema di Ridley Scott che ci ricorda perché amiamo così tanto l’epica: una mano di un uomo sconosciuto si muove lentamente, accarezzando il grano in un campo, mentre il vento continua a soffiare. Nessuno nel 2000 si sarebbe mai immaginato di provare i brividi per una sequenza così semplice o di entrare in empatia con un misterioso Russell Crowe fin dal primo minuto. Eppure è esattamente quello che è successo. Il Gladiatore è un’opera che continua a vivere e a ricordarci a ogni visione la grandezza del cinema del XXI secolo. E si, è anche un film che continua a influenzare, scolpito nelle menti di tutti nonostante la sua durata di quasi tre ore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Perché “Il Gladiatore” di Ridley Scott rimane ancora oggi un capolavoro?

Exodus - Dei e Re stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film di Ridley ScottStasera 5 aprile su Rai 4 va in onda la spettacolare rilettura di Mosè fatta da Ridley Scott.

Alien Romulus 2: Michael Fassbender è la causa delle tensioni tra Fede Álvarez e Ridley Scott?Secondo nuove indiscrezioni, il regista di Alien: Romulus avrebbe abbandonato il sequel a seguito di uno scontro creativo con Ridley Scott su legame...

Temi più discussi: 7 aprile, Russell Crowe compie 62 anni. Il Gladiatore deluso dagli Azzurri; Russell Crowe, stasera in Tv il film che lo ha trasformato in leggenda: un cult davvero imperdibile; Milly Alcock risponde alle critiche di Scott sui cinecomic; Il Gladiatore in Concerto: la proiezione con orchestra dal vivo arriva al Circo Massimo di Roma.

Il Gladiatore II, Russell Crowe spiega perché non è un fan del sequel di Ridley ScottA distanza di un anno dall'uscita al cinema, Russell Crowe ha espresso la propria opinione senza mezzi termini sul sequel de Il Gladiatore spiegando perché non l'ha apprezzato. Tornato con Norimberga, ... comingsoon.it

Russell Crowe boccia Il Gladiatore 2: Non hanno capito cosa aveva reso grande l'originaleIl divo ha indicato nella mancanza di nucleo morale il maggior difetto del sequel di Ridley Scott con Paul Mescal e Denzel Washington. Russell Crowe ha criticato senza mezzi termini Il Gladiatore 2, ... movieplayer.it

Buon compleanno Russell Ira Crowe! (Wellington, 7 aprile 1964), attore e cantante neozelandese. È noto soprattutto per avere interpretato il ruolo del generale Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore di Ridley Scott, ruolo che gli ha dato molta popolarità - facebook.com facebook

Alle 21.20 "Exodus - Dei e re" di Ridley Scott con Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro | Il film racconta, da una prospettiva più laica, la storia di Mosè e del suo rapporto con Ramses: inizialmente fraterno, presto si trasforma in un conflitto ideologico e p x.com