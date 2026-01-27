Napoli e Palermo condividono un legame complesso, evidenziato anche nel recente gemellaggio. In questo contesto, i medici per l’ambiente denunciano l’impatto dei biossidi d’azoto, sottolineando l’importanza di un’attenzione costante alla tutela dell’ambiente e alla salute pubblica. La presentazione del libro “Sipario siciliano” al Gambrinus ha messo in luce questi aspetti, coinvolgendo autorità e cittadini in un confronto necessario.

In occasione della presentazione al Gambrinus del libro Sipario siciliano, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’autore Giuseppe Cerasa traccia un parallelo: “Napoli e Palermo sono gemellate nel bene e nel male”. Lo scrittore Maurizio de Giovanni ha pienamente condiviso il concetto: “Ho ritrovato Napoli in ogni pagina, un libro sull’amore verso la propria terra”. Nei giorni scorsi, come Isde – Medici per l’ambiente, abbiamo reso nota la tragedia dei picchi record di inquinamento dell’aria registrati a Napoli e Palermo per il 2025, per cui esiste un terribile e micidiale “gemellaggio” tra le due città, quello del record nazionali di biossidi di azoto, che uccidono tantissimo soprattutto a Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli e Palermo unite in un gemellaggio mortale: perché noi medici per l’ambiente denunciamo i biossidi d’azoto

Approfondimenti su Napoli Palermo

Nel 2025, Napoli ha registrato il maggior numero di sforamenti di biossidi d’azoto tra le città italiane, secondo i dati raccolti da Isde Medici Ambiente Nazionale.

La presidente Proietti ha visitato la sede dell’Agenzia forestale regionale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra ambiente e istituzioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Palermo

Argomenti discussi: Oroscopo della Smorfia di oggi 25 gennaio, Bilancia è 'a mamma secondo la tradizione.

Napoli e Palermo unite in un gemellaggio mortale: perché noi medici per l’ambiente denunciamo i biossidi d’azotoIn occasione della presentazione al Gambrinus del libro Sipario siciliano, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’autore Giuseppe Cerasa traccia un parallelo: Napoli e Palermo sono g ... ilfattoquotidiano.it

Masino Zummo Street Food. . Street food a Ballarò, a breve a Napoli - Palermo (Sicilia) Il mio viaggio a Napoli Gianfranco Lo Piccolo #cibodistrada #palermo #Mercato #fblifestyle #sicilia #sicily #cibo #streetfood #gastronomia #Napoli - facebook.com facebook