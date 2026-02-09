I nuovi dati sull' inquinamento dell' aria a Venezia e nelle altre città

Questa mattina sono stati pubblicati i nuovi dati sull’inquinamento dell’aria nelle città italiane, tra cui Venezia. Il report di Legambiente mostra che nel Veneto la qualità dell’aria è migliorata, ma i livelli di inquinanti sono ancora troppo alti. I dati mostrano che, nonostante qualche progresso, molte aree continuano a soffrire di situazioni critiche. La situazione richiede ancora interventi urgenti per ridurre le emissioni e migliorare la salute dei cittadini.

I dati nel nuovo report "Mal'aria di città", a cura di Legambiente, confermano un miglioramento della qualità dell'aria nel Veneto, ma il quadro non è ancora soddisfacente. I livelli registrati nell'ultimo anno dalle centraline di monitoraggio dell'Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e.

