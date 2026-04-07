Perché è finita tra Franco Oppini e l’ex moglie Alba Parietti mamma del figlio Francesco

Franco Oppini e Alba Parietti sono stati sposati e hanno avuto un figlio insieme. La loro relazione è iniziata quando Alba aveva 19 anni, mentre Oppini era già noto per il suo ruolo nella band I Gatti di Vicolo Miracoli. Recentemente, si è parlato della fine del loro matrimonio, anche se i dettagli specifici sulla separazione non sono stati resi pubblici. La coppia si è conosciuta e ha condiviso un percorso di vita fino alla separazione.

Franco Oppini è stato legato sentimentalmente alla showgirl ed ex moglie Alba Parietti. Quando i due si sono conosciuti, lei aveva solo 19 anni e lui era già famoso grazie al successo de I Gatti di Vicolo Miracoli. L’incontro è avvenuto perché lei è stata invitata da Jerry Calà a una cena del gruppo subito dopo un evento tenutosi a Torino. “ Girammo per tutta la notte per Torino come due ragazzini innamorati e alle 5 tra baci e risate lo lasciai sotto al suo albergo “, ha raccontato lei nel corso di un’intervista. Un anno dopo Alba ha annunciato la gravidanza e sono poi arrivate le nozze, celebrate nel 1981. La coppia è stata insieme fino al 1990, quando è stata annunciata la separazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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