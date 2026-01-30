Alba Parietti il figlio Francesco Oppini | Io bullizzato per ‘colpa’ di mia madre

Francesco Oppini racconta di aver subito bullismo a scuola perché considerato troppo simile a sua madre, Alba Parietti. Ospite in tv, ha spiegato che fin da ragazzo ha affrontato commenti e prese in giro legate alla sua famiglia. Una prova difficile che ha segnato la sua infanzia e adolescenza, ma che ora affronta con maggiore maturità.

(Adnkronos) – "Sono stato bullizzato a scuola per 'colpa' della bellezza di mia madre". Francesco Oppini, ospite oggi venerdì 30 gennaio a La volta buona, ha parlato dell’infanzia e dell’adolescenza segnate dalle difficoltà legate all’essere "semplicemente il figlio di Alba Parietti". Oppini ha ricordato nel salotto di Caterina Balivo gli anni della scuola, soprattutto a partire dalle medie e poi al liceo, nello stesso periodo in cui la madre ha raggiunto il grande successo televisivo negli anni Novanta. "Non posso ripetere cosa mi dicevano a scuola, venivo insultato continuamente", ha spiegato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

