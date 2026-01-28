Francesco Oppini parla di mamma Alba Parietti | Per il suo successo mi hanno bullizzato

Francesco Oppini rivela di aver subito bullismo a causa del successo della madre, Alba Parietti. In un’intervista, il figlio di Alba e Franco Oppini ha aperto il suo cuore, spiegando come la fama della madre abbia influenzato anche la sua vita. A 43 anni, ha deciso di parlare, condividendo le difficoltà e le sofferenze vissute durante gli anni.

"Un percorso con lo psicologo mi ha fatto capire tante cose. Il Gf mi ha aiutato", ha dichiarato Francesco Oppini, 43 anni, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha raccontato la sua storia e la sua vita privata. La sua passione per le auto e per il calcio sono diventate un lavoro come socio di una concessionaria in Brianza e commentatore de il Processo al 90° su Rai 2 e di Netweek Calcio Show sul Canale 61, dove è il telecronista ufficiale della Juventus. Attualmente è fidanzato con l'ex nuotatrice Francesca Viveri con cui ha ammesso, in un'intervista al Corriere della Sera, che gli piacerebbe partecipare a Pechino Express.🔗 Leggi su Torinotoday.it

