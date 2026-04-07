Perché c’era un barattolo di Nutella dentro Orion | la spiegazione della Nasa cosa si scopre

Durante una diretta ufficiale, è stato osservato un barattolo di Nutella all’interno della stazione spaziale Orion. La Nasa ha successivamente fornito una spiegazione ufficiale riguardo a questo oggetto apparentemente fuori luogo, chiarendo come sia finito lì e quale ruolo abbia avuto nel contesto delle attività a bordo. L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori, rendendo il momento uno dei più discussi sui social.

Un oggetto familiare, quotidiano, quasi banale. Eppure, nel silenzio dello spazio e sotto gli occhi di milioni di spettatori collegati in diretta, è bastato un dettaglio fuori posto per trasformare un momento storico in un fenomeno virale. Durante una trasmissione ufficiale legata alla missione Artemis II, qualcosa ha catturato l’attenzione più della rotta verso la Luna. Per pochi istanti, appena cinque secondi, un elemento inaspettato ha “rubato la scena”, fluttuando lentamente all’interno della capsula, sospeso in assenza di gravità. Un’immagine curiosa, quasi surreale, che ha immediatamente fatto il giro del mondo, dividendo gli utenti tra stupore e sospetto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Artemis 2, barattolo di Nutella fluttua dentro Orion durante la diretta NASA e ruba la scena agli astronautiDurante la diretta streaming della missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è comparso all'interno della navetta Orion, fluttuando davanti alla... Missione Artemis II della Nasa, incredibile spot "involontario" alla Nutella: il barattolo fluttua in direttaDurante la diretta della missione Artemis II, un barattolo di Nutella è apparso fluttuando nella capsula Orion pochi minuti prima del record di... Argomenti più discussi: Dove nessun umano era arrivato prima; Sì, c'è davvero un barattolo di Nutella su Artemis (che sta tornando dalla Luna). Nutella nello spazio: lo spot perfetto arriva dalla missione Artemis IIUn barattolo di Nutella che fluttua in assenza di gravità, perfettamente inquadrato e con l’etichetta ben visibile: è bastata una manciata di secondi durante una diretta della missione Artemis II per ... hdblog.it Sì, c'è davvero un barattolo di Nutella su Artemis (che sta tornando dalla Luna)Le immagini Nasa durante il flyby hanno immortalato una scena molto curiosa, diventata subito virale. Molti hanno pensato a immagini manipolate, ma è tutto vero ... today.it Golosa TORTA AL CAFFÈ PANNA E NUTELLA esplosione di sapori, per gli amanti del caffè questa torta può far al caso vostro. LA RICETTA https://blog.giallozafferano.it/rosly/ricetta-torta-al-caffe-con-panna-e-nutella/ - facebook.com facebook Un barattolo di Nutella fluttua tra gli astronauti di Artemis II nello spazio profondo. Il momento, diventato virale, è stato immortalato a bordo della capsula Orion a oltre 406mila km dalla Terra, mentre la missione batteva il record di distanza dell'Apollo 13. x.com