Artemis 2 barattolo di Nutella fluttua dentro Orion durante la diretta NASA e ruba la scena agli astronauti

Durante la trasmissione in diretta della missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è apparso all’interno della navetta Orion, muovendosi nello spazio all’interno del veicolo. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori, disturbando momentaneamente la comunicazione tra i membri dell’equipaggio e il centro di controllo. Nessun membro dell’equipaggio ha commentato l’accaduto, né sono stati riferiti danni o problemi tecnici collegati alla presenza del barattolo.

Durante la diretta streaming della missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è comparso all'interno della navetta Orion, fluttuando davanti alla telecamera. In breve tempo lo spot involontario della NASA alla crema spalmabile piemontese ha fatto il giro del mondo, rubando la scena agli astronauti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Artemis 2, colpo di scena: durante la missione fluttua... un barattolo di Nutella!È stato definito "il vasetto dei record": durante la missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è stato filmato mentre fluttuava in microgravità.

Missione Artemis II della Nasa, incredibile spot "involontario" alla Nutella: il barattolo fluttua in direttaDurante la diretta della missione Artemis II, un barattolo di Nutella è apparso fluttuando nella capsula Orion pochi minuti prima del record di...

Temi più discussi: La missione spaziale e il giallo del barattolo di Nutella; Dove nessun umano era arrivato prima; Sì, c'è davvero un barattolo di Nutella su Artemis (che sta tornando dalla Luna); Luna, le prime bellissime immagini del lato oscuro, inviate da Artemis 2.

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Un barattolo di Nutella fluttua nella capsula Orion della missione spaziale Artemis II della NASA. Sul suo account @NutellaUSA, il brand ha condiviso il video e commentato: «Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia, port - facebook.com facebook

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