Reddito di cittadinanza percepito indebitamente condannato 50enne salernitano

Un uomo di 50 anni di Salerno, condannato per aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza, si trova in attesa di uno sconto di pena dovuto a un errore di calcolo commesso dai giudici. La vicenda evidenzia le complessità e le criticità legate alle procedure giudiziarie e alla gestione delle misure di sostegno sociale.

Colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, ma con uno sconto di pena in arrivo per un errore di calcolo dei giudici. La Cassazione chiude il cerchio sulla vicenda del 50enne di Vallo della Lucania, accusato di aver incassato il Reddito di Cittadinanza mentre lavorava in un panificio. La Terza.🔗 Leggi su Salernotoday.it

