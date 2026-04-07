Secondo fonti dell'intelligence americana e israeliana, Mojtaba Khamenei, considerato una figura di rilievo nell'ambito del regime iraniano, si trova attualmente a Qom in uno stato di incoscienza. Le informazioni indicano che le sue condizioni sono gravi e che non può partecipare a processi decisionali. La notizia viene riportata senza ulteriori dettagli ufficiali o commenti da parte delle autorità iraniane.

Mojtaba Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, è «a Qom in condizioni gravi, incapace di essere coinvolto in qualsiasi processo decisionale del regime». Lo indica un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell’ intelligence israeliana e statunitense, citata dal quotidiano Times. Secondo il documento il figlio di Ali Khamenei, che ne ha preso il posto dopo la sua morte, verserebbe in stato di incoscienza. Si tratta della prima volta che un rapporto rivela pubblicamente, dall’inizio della guerra, il luogo in cui si troverebbe Khamenei, rimasto ferito il 28 febbraio negli attacchi in cui è rimasto ucciso il padre. Teheran, da allora, sostiene che la Guida Suprema abbia solo riportato ferite dalle gambe: ma da quei raid non è mai apparso in pubblico e i suoi pochi discorsi sono stati letti da speaker. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Per l’intelligence Usa e israeliana Mojtaba Khamenei «è ricoverato a Qom in stato di incoscienza»

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Mojtaba Khamenei "è in stato di incoscienza"La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in stato di incoscienza e al momento starebbe ricevendo cure mediche nella città di Qom.

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Secondo un rapporto dell'intelligence, visionato dal Times di Londra, Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni e non è in grado di partecipare ad alcun processo decisionale del regime iraniano. x.com