Secondo un rapporto diplomatico, Mojtaba Khamenei si trova in uno stato di incoscienza. La notizia si basa su valutazioni provenienti dall'intelligence israeliana, che hanno condiviso dettagli con rappresentanti diplomatici. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze del suo stato di salute o sulle eventuali ripercussioni politiche. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità e i media locali.

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in stato di incoscienza e al momento starebbe ricevendo cure mediche nella città di Qom. È il contenuto di un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence israeliana e statunitense, pubblicato dal quotidiano britannico Times e riportate dalla testata israeliana Ynet. Secondo lo stesso documento, Khamenei sarebbe privo di sensi e "in gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcun processo decisionale del regime". Sempre secondo il Times, le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi erano a conoscenza da tempo della posizione di Khamenei Jr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mojtaba Khamenei "è in stato di incoscienza"

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Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei UNCONSCIOUS FOR DAYS! US–Israeli Intelligence EXPOSES Mojtaba

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Un messaggio di Mojtaba Khamenei ad Hezbollah La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei ha pubblicato su Telegram una lettera aperta indirizzata a Naim Qassem, il capo del gruppo politico e militare libanese Hezbollah, alleato dell’Iran. Nel testo Kh - facebook.com facebook