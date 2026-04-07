Iran media | Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom in gravi condizioni - Diretta

Secondo i media iraniani, Mojtaba Khamenei, la Guida Suprema iraniana, è stato ricoverato in un ospedale di Qom. Le fonti riferiscono che si trova in condizioni gravi, non è cosciente e non può svolgere le funzioni di governo. La notizia è stata diffusa il 7 aprile e ha suscitato attenzione nel paese. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute o sulla durata del ricovero.

Teheran, 7 apr. (Adnkronos) - Mojtaba Khamenei, Guida Suprema iraniana, è ricoverato in un ospedale di Qom, non è cosciente e non è in grado di governare l'Iran. Le ultime notizie di oggi martedì 7 aprile arrivano dal Times e vengono rilanciate dai media di Israele citando una valutazione di intelligence israelo-americana e trasmessa ai Paesi del Golfo. "Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni, incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime", si legge in una nota. Si tratta della prima volta che un rapporto rivela pubblicamente la condizione di Khamenei dall'inizio della guerra, quando si credeva fosse rimasto ferito negli attacchi del 28 febbraio in cui è rimasto ucciso l'Ayatollah Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Mojtaba #Khamenei in gravi condizioni a Qom: non è in grado governare Lo indica valutazione dell’intelligence citata dal quotidiano Times #Iran x.com

Un messaggio di Mojtaba Khamenei ad Hezbollah La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei ha pubblicato su Telegram una lettera aperta indirizzata a Naim Qassem, il capo del gruppo politico e militare libanese Hezbollah, alleato dell’Iran. Nel testo Kh - facebook.com facebook