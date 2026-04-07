Per la Liberazione una suggestiva escursione sul sentiero del partigiano Janosik
In vista della celebrazione del 25 aprile, domenica 26 aprile, il Centro visita di Santa Sofia promuove un'escursione lungo un sentiero dedicato al partigiano Janosik. L'itinerario unisce elementi storici e paesaggistici, offrendo un'occasione per scoprire un tratto di territorio legato alla memoria della Resistenza. L'iniziativa invita i partecipanti a immergersi in un percorso che attraversa ambienti naturali e ricordi storici.
In occasione della ricorrenza del 25 aprile, domenica 26 aprile il Centro visita di Santa Sofia organizza un’escursione lungo un sentiero che rappresenta un perfetto connubio di storia e natura. Il percorso si snoda in uno degli angoli più suggestivi e ricchi di fascino della parrocchia di Strabatenza ed è intitolato al partigiano Janosik, nome di battaglia di Giorgio Ceredi. Qui, infatti, combatterono i partigiani del Secondo distaccamento dell’ottava Brigata Garibaldi “Romagna”. Il ritrovo per gli interessati è alle ore 9 al Centro visita di Santa Sofia, da cui poi ci si sposterà con i mezzi propri in località Strabatenza. La partenza sarà alle ore 10. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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