Pensioni da marzo l’Inps applica il taglio dell’Irpef | gli aumenti

A partire da marzo, l’Inps inizierà ad applicare il taglio dell’Irpef sui pensioni. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio, coinvolgerà alcuni pensionati che vedranno un aumento netto nelle loro pensioni grazie alla riduzione delle tasse. L’ente ha comunicato che l’operazione entrerà in vigore nel prossimo mese, portando novità per chi riceve una pensione e rientra negli scaglioni di reddito interessati.

(Adnkronos) – Novità in arrivo sul fronte pensioni. Da marzo, comunica l'Inps, verranno applicate le misure, introdotte dalla Legge di Bilancio, con il taglio dell'Irpef per alcuni scaglioni di reddito. Nello stesso mese, fa sapere ancora l'Inps, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.

Da marzo l'Inps applicherà il taglio sulla seconda aliquota Irpef sulle pensioni.

