Pensione 2026 | guida a requisiti scadenze e trappole per l’assegno

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha pubblicato le indicazioni per chi desidera andare in pensione nel 2026. Per accedere all’assegno, sono previste alcune procedure, tra cui l’invio di documenti e verifiche preventive. Le scadenze da rispettare e le eventuali insidie da evitare sono evidenziate nelle linee guida, che mirano a prevenire ritardi nei pagamenti.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale definisce le linee guida per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel 2026, richiedendo l’invio di documentazione specifica e verifiche preventive per evitare ritardi nei pagamenti. Il processo riguarda i lavoratori iscritti all’AGO, alla Gestione Separata e ai fondi esclusivi o sostitutivi. Il passaggio dal lavoro al riposo previdenziale si gioca sulla precisione della pratica. Errori nella scelta del canale di invio o mancanze nell’estratto contributivo possono rallentare la liquidazione dell’assegno quanto il mancato possesso dei requisiti. Per la maggior parte degli assicurati, l’uscita avviene a 67 anni con un minimo di 20 anni di versamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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PENSIONI 2026: aumenti reali INPS, SCAGLIONI e nuovo IMPORTO minimo!

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Qual è il trucco per aumentare la pensione Scoprilo in questo video della dottoressa Noemi Secci, consulente strategica in materia previdenziale ed esperta da oltre 20 anni nel calcolo della pensione! Vorresti approfondire l'argomento Desideri il nostro - facebook.com facebook

Denunciare una persona che offende mi pare giusto. Indipendentemente da quanto prende di pensione, cosa che non so. Ma a 76 anni in genere sei perfettamente in grado di rispondere di quello che fai e dici. x.com