Come andare in pensione nel 2026 e cosa cambia nei requisiti per vecchiaia e anticipata | guida alle novità

Dal 2026, andare in pensione prima dei 67 anni diventa più complicato. Quota 103 e Opzione Donna spariscono, mentre restano le opzioni di pensione di vecchiaia e l’Ape sociale. Le norme cambiano e chi pensa di andare in pensione presto dovrà fare i conti con requisiti più severi.

Come andare in pensione nel 2026, i requisiti per lasciare il lavoro: cosa cambia

Come andare in pensione nel 2026? Il 2026 rappresenta un anno importante per le norme previdenziali italiane, con alcune novità sui requisiti di accesso alla pensione.

Ape Sociale 2026, via alle domande: i requisiti per la pensione anticipata

A partire da oggi, è possibile presentare le domande per l’Ape Sociale 2026.

