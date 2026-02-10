Come andare in pensione nel 2026 e cosa cambia nei requisiti per vecchiaia e anticipata | guida alle novità

Dal 2026, andare in pensione prima dei 67 anni diventa più complicato. Quota 103 e Opzione Donna spariscono, mentre restano le opzioni di pensione di vecchiaia e l’Ape sociale. Le norme cambiano e chi pensa di andare in pensione presto dovrà fare i conti con requisiti più severi.

Dal 2026 andare in pensione prima dei 67 anni diventa più difficile: Quota 103 e Opzione Donna spariscono, mentre la pensione di vecchiaia e l'Ape sociale restano le principali alternative. Ecco cosa c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pensione 2026 Come andare in pensione nel 2026, i requisiti per lasciare il lavoro: cosa cambia Come andare in pensione nel 2026? Il 2026 rappresenta un anno importante per le norme previdenziali italiane, con alcune novità sui requisiti di accesso alla pensione. Ape Sociale 2026, via alle domande: i requisiti per la pensione anticipata A partire da oggi, è possibile presentare le domande per l’Ape Sociale 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pensione 2026 Come andare in pensione nel 2026 e cosa cambia nei requisiti per vecchiaia e anticipata: guida alle novitàDal 2026 andare in pensione prima dei 67 anni diventa più difficile: Quota 103 e Opzione Donna spariscono, mentre la pensione di vecchiaia e l'Ape sociale ... fanpage.it Ecco i requisiti per andare in pensione nel 2026Dopo le modifiche apportate dalla legge n. 199/2025. La mappa di PensioniOggi con tutti i principali requisiti e canali di pensionamento nel 2026 per i lavoratori assicurati presso la previdenza pubbl ... pensionioggi.it https://enasc.it/2026/02/05/novita-pensioni-2026-i-51-modi-per-andare-in-pensione-nel-2026-vademecum-enasc/ - facebook.com facebook ..negli Anni 70 con le baby pensioni, che consentivano di andare in pensione a gente che non aveva ancora compiuto 40 anni (lo hanno consentito fino al 1992, ma stiamo ancora spendendo miliardi). …negli Anni 80, con sistemi che ti permettevano una pens x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.