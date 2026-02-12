IKEA e il design che cambia il lavoro | quando l’artigianato diventa infrastruttura sociale

IKEA lancia un nuovo progetto che punta a trasformare il modo di lavorare. Non si tratta di una semplice collezione o di una campagna di beneficenza, ma di un modo diverso di pensare l’artigianato. L’obiettivo è creare infrastrutture sociali attraverso il design, coinvolgendo le comunità e valorizzando l’artigianato locale. La proposta si distingue dalle solite iniziative per la sua concretezza e innovazione.

Non è una capsule, non è un’operazione di stile, e soprattutto non è una storia di beneficenza travestita da design. È un progetto che nasce da una domanda molto più scomoda e molto più contemporanea: che cosa può fare davvero il design quando smette di limitarsi alla forma e comincia a misurarsi con le condizioni reali in cui quella forma viene prodotta? Negli ultimi anni il design è tornato a interrogarsi sul proprio ruolo politico e sociale. Non tanto nel senso dell’attivismo dichiarato, quanto nella capacità di incidere sulle strutture invisibili che regolano produzione, lavoro e accesso. In questo scenario, il confine tra oggetto e sistema si fa sempre più poroso: ciò che conta non è solo ciò che viene progettato, ma il modo in cui entra nel mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

