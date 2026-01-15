Sam Raimi, noto per il suo stile distintivo nel cinema horror, torna con

Con Send Help, in uscita il 30 gennaio, Sam Raimi torna all'horror-thriller con il suo primo film vietato ai minori da 26 anni, con protagonisti Rachel McAdams e Dylan O'Brien, tra isole sperdute, violenza sanguinolenta e morale contorta. La notizia fa "inorridire" ma in un senso buono: è passato più di un quarto di secolo dall'ultima volta in cui Sam Raimi si è spinto fino alla classificazione vietata ai minori. Ora, con Send Help, il regista di Evil Dead torna al territorio che l'ha reso iconico: l'horror grottesco, cattivo, sarcastico e intriso di morale distorta. Sam Raimi riprende la via del terrore Sam Raimi non aveva più diretto un film classificato R da quasi 26 anni, nonostante il suo nome sia scolpito nella storia del cinema horror. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sam Raimi, dopo la Marvel, realizza “Send Help”, il suo primo film dopo 26 anni vietato ai minori

