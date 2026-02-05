Pedro Pascal salva il film di Todd Haynes. Dopo l’addio improvviso di Joaquin Phoenix, la produzione sembrava in bilico, ma ora la situazione cambia. Pascal si prende il ruolo principale e dà nuova linfa al progetto, che era a rischio di essere cancellato. La ripresa delle riprese dovrebbe ripartire a breve, con l’attore che si prepara a portare avanti la storia.

Dopo la controversa uscita della star di Joker dal romance gay di Haynes, il progetto proseguirà grazie alla star di The Mandalorian. L'abbandono di Joaquin Phoenix del nuovo film di Todd Haynes a soli cinque giorni dall'inizio delle riprese ha fatto scalpore, e se la star di Joker non ha mai chiarito del tutto la sua posizione oggi il progetto ha finalmente trovato nuova vita grazie all'arrivo di una nuova star. Sarà Pedro Pascal a interpretare il protagonista di De Noche, come ha confermato la compagni adi produzione MK2 Films. Pascal affiancherà Danny Ramirez nel period drama, che entrerà in lavorazione il mese prossimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pedro Pascal salva il film di Todd Haynes dopo l'abbandono burrascoso di Joaquin Phoenix

