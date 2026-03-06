Pozzuoli la prevenzione scende in campo

Il 8 marzo, tra le 9 e le 13, nella Casa di Comunità di Arco Felice si svolge una mattinata dedicata alla prevenzione. La giornata prevede la possibilità di effettuare screening oncologici presso il DS 35, situato in Via Virgilio n° 1. L’evento interessa la popolazione locale e si concentra esclusivamente sulle attività di prevenzione e controllo.

In occasione dell’8 Marzo, dalle 9 alle 13, la prevenzione scende in campo. Una mattinata dedicata interamente agli screening oncologici presso la Casa di Comunità di Arco Felice, DS 35 – Via Virgilio n° 1, Arco Felice. Prendersi cura di sé è il primo passo per il proprio benessere!?? SCREENING MAMMELLA: Prenotazione di mammografie.?? SCREENING COLON-RETTO: Consegna e ritiro dei kit.?? SCREENING CERVICO-UTERINO: Prenotazione ed esecuzione immediata di Hpv Test e Pap Test. La diagnosi precoce salva la vita. È stata scelta una giornata simbolica per ricordare che la vera forza parte dalla prevenzione e dall’attenzione verso se stessi. L’iniziativa, promossa dalla Direzione Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, è aperta a tutti i cittadini residenti nel distretto. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

