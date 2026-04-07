Paura sul Moregallo | cade nel canalone arriva l’elisoccorso da Como

Nella mattinata di Pasquetta, un escursionista di 29 anni è rimasto ferito dopo essere caduto in una zona impervia del canalone Belasa sul Monte Moregallo, nel territorio di Mandello del Lario. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’elicottero proveniente da Como, che ha soccorso l’uomo in una delle zone più difficili da raggiungere. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario.

L’allarme è scattato alle 10:59 inizialmente in codice rosso, indice di massima gravità. La centrale operativa di Areu ha attivato una macchina dei soccorsi articolata: sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino della delegazione lariana, i carabinieri e due elicotteri del 118, tra cui quello decollato da Como. Una volta raggiunto, il giovane è stato stabilizzato e messo in sicurezza dai soccorritori. Le sue condizioni sono state poi rivalutate come meno gravi e il codice è stato declassato a giallo. Il 29enne è stato quindi trasferito all’ospedale Manzoni di Lecco, dove è arrivato alle 12:11 per le cure necessarie. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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