Cade sul sentiero e non riesce a dare indicazioni | intervento del soccorso alpino e elisoccorso da Como

Allarme intorno alle 11.30 nel Triangolo Lariano: l’uomo non riusciva a indicare la posizione. Individuato dall’elicottero e portato in ospedale dopo l’intervento di Soccorso Alpino e vigili del fuoco Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi sui sentieri del Triangolo Lariano, nei pressi del Corno Rat, dove un uomo è caduto in una zona particolarmente impervia mentre si trovava lungo il percorso. L’allarme è scattato intorno alle 11.30. L’uomo, in difficoltà, non era però in grado di indicare con precisione il punto in cui si trovava. Per questo motivo l’elisoccorso di Como ha iniziato a sorvolare l’area, mentre le squadre territoriali del Soccorso alpino salivano con il fuoristrada e poi a piedi lungo i sentieri. L’elicottero è riuscito infine a individuare la persona. 🔗 Leggi su Quicomo.it

