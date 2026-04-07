Nel tardo pomeriggio di oggi, alla stazione di Dicomano, un incendio si è sviluppato a bordo di un locomotore alimentato a gasolio. L'incendio ha coinvolto il veicolo ferroviario e ha causato il panico tra i passeggeri presenti sia in attesa che a bordo del convoglio. La situazione ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

DICOMANO – Paura nel tardo pomeriggio di oggi (7 aprile) alla stazione ferroviaria di Dicomano, dove un incendio è divampato a bordo di un locomotore alimentato a gasolio, seminando il panico tra i passeggeri in attesa e a bordo del convoglio. L’allarme è scattato poco dopo le 17,30, facendo convergere in piazza della stazione una massiccia mobilitazione di soccorsi coordinata dal comando dei Vigili del Fuoco di Firenze. Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve, supportate dal personale della sede centrale, con due autobotti e un carro aria per fronteggiare le fiamme alimentate dal combustibile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Paura per il locomotore in fiamme alla stazione di Dicomano

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