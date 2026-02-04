Ieri sera a Napoli, un 18enne ha causato il panico scappando contromano e ignorando un posto di blocco. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di seminare la polizia e si è schiantato contro due auto in corso Meridionale. Dopo il incidente, gli agenti lo hanno arrestato con l’accusa di lesioni, resistenza e danneggiamento. La scena è stata caotica e ha richiamato l’attenzione di molti passanti.

L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia. I poliziotti, mentre transitavano in corso Meridionale, hanno notato un’auto procedere a forte velocità. Alla vista della pattuglia, il conducente ha ignorato l’alt e ha accelerato ulteriormente, dando il via alla fuga. Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il giovane ha effettuato manovre estremamente pericolose, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti e dei pedoni. La corsa si è conclusa quando il fuggitivo ha imboccato calata Capodichino contromano, perdendo il controllo del mezzo e impattando contro due auto in sosta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli. Ignora l’alt, scappa contromano e si schianta contro due auto: arrestato 18enne

