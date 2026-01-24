Napoli paura all’Arenella | fumo e fiamme da un palazzo

A Napoli, nel quartiere Arenella, si è sviluppato un incendio in un edificio di via Schiappoli, con una colonna di fumo visibile dalla strada. L’incendio, presumibilmente originato dal piano interrato, ha generato preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

Una grossa colonna di fumo proveniente presumibilmente dal piano interrato di un palazzo di via Schiappoli, traversa di via Pietro Castellino, nel quartiere Arenella, si è sviluppata questa sera provocando apprensione da parte degli abitanti. Sul posto sono accorsi mezzi della polizia e dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono ancora al lavoro per cercare di spegnere l'incendio. Sopraggiunta anche un'ambulanza.

