fanno evacuare palazzo in fiamme a catania poliziotti intossicati dal fumo

A Catania, un incendio si è sviluppato al primo piano di un edificio in via America nel quartiere Nesima. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme, evacuando l’intero palazzo. Durante le operazioni, alcuni poliziotti presenti sono stati intossicati dal fumo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incendio.

Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio divampato al primo piano di un edificio di via America, nel rione Nesima. Le fiamme sono state circoscritte ed estinte evitando che si propagassero e coinvolgessero gli appartamenti adiacenti. Una parte dell’abitazione è stata resa inagibile per i potenziali danni prodotti dal calore che si è sviluppato nell’incendio. Non si segnalo feriti tra gli abitanti del palazzo, una quindicina di persone che è stata fatta sgomberare da agenti delle Volanti della Questura, tra i primi ad arrivare sul posto. Alcuni poliziotti, che hanno messo in sicurezza anche un bombola di gas Gpl, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici per avere respirato del fumo, e sono stati giudicati guaribili in cinque giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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