Paura in centro a Lesina scontro monopattino-auto | 14enne d' urgenza in ospedale

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 7 aprile nel centro di Lesina, coinvolgendo un monopattino e un'auto. Un ragazzo di 14 anni è stato trasportato in ospedale in codice di emergenza. L’incidente si è verificato lungo il corso principale della città e ha attirato l’attenzione dei presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per ricostruire la dinamica.

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche l'incidente avvenuto questo pomeriggio - martedì 7 aprile - lungo il corso principale di Lesina. Per cause ancora da stabilire da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto, un monopattino condotto da un minore di 14 anni è entrato in collisione con un'auto. Soccorso immediatamente dai sanitari della rete emergenza-urgenza del 118, il ragazzino è stato trasferito presso il pronto soccorso di Foggia. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Ferito trasportato d'urgenza in ospedale dopo uno scontro tra auto e scooterGrave incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì nella zona di Bussolengo. Scontro fra due auto e una si ribalta: 50enne incastrata nell’abitacolo, d’urgenza in ospedaleÈ accaduto poco prima delle 17, alla periferia di Lecce, all’imbocco della statale per Brindisi. Temi più discussi: Ambulanza a fuoco, paura in centro, nessun ferito; Donna resta incastrata nelle porte del tram: trascinata per 40 metri davanti ai figli. Paura a Milano; Paura nel centro storico di Sassari, fiamme in un appartmento; Nicola, in balìa dei rapinatori: Ho ancora paura di loro, mi sono trasferito altrove. Ma in centro non esco più. Rapina in gioielleria, paura in centro. Aveva la pistola, ma l’ho spinto viaIl gioielliere ha reagito, il ladro è fuggito salendo al volo su un autobus. La polizia sulle tracce di un sospettato ... bologna.repubblica.it Paura in centro a Spilamberto. A rischio la croce del campanile. Chiesa chiusa, famiglia evacuataOre di apprensione da ieri pomeriggio a Spilamberto, proprio durante lo svolgimento del mercatino mensile dell’antiquariato, che si tiene ogni terza domenica del mese. Verso le 15,30, infatti, una ... ilrestodelcarlino.it Ci stanno trascinando dentro una spirale di guerra, rincari e paura. Dietro il silenzio del governo c’è una scelta precisa: far pagare agli italiani il prezzo di questa escalation, mentre altri incassano profitti e potere. Riccardo Ricciardi smaschera tutto. - facebook.com facebook Boschi in cenere, case al buio e paura: viaggio nell'incendio che sta divorando l'Alto Reno | FOTO e VIDEO x.com