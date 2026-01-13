Scontro fra due auto e una si ribalta | 50enne incastrata nell’abitacolo d’urgenza in ospedale

Un incidente tra due auto all’ingresso della statale di Lecce ha provocato il ribaltamento di una vettura e il ferimento grave di una donna di 50 anni, rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarla e trasportarla in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

LECCE – Scontro fra due vetture all'imbocco della statale: una si ribalta, ferita gravemente una donna. Immediati i soccorsi prestati ai conducenti e ai passeggeri di una Fiat Multipla e di una Seat Leon, coinvolte in un sinistro avvenuto nel pomeriggio di oggi, nei pressi del centro commerciale.

