Paura a Macchiarella bimba cade da cavallo | elitrasportata in ospedale

Un pomeriggio di preoccupazione a Macchiarella, dove una bambina è caduta da cavallo mentre partecipava a un’attività sportiva. La piccola è stata trasportata in ospedale con un'eliambulanza. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le autorità stanno svolgendo i rilievi del caso. La famiglia della bambina è stata immediatamente informata e si trova in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

Ostia, 7 aprile 2026 – Paura nel pomeriggio di oggi, 7 aprile, a Macchiarella, dove una bambina è caduta da cavallo durante un’attività sportiva. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando la chiamata di emergenza è arrivata alla centrale operativa del 118. Sul posto sono stati inviati un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni della minore sono apparse sin da subito non gravi, ma tali da richiedere un intervento tempestivo e un soccorso avanzato. Dopo le prime valutazioni, il personale sanitario ha deciso per il trasferimento d’urgenza in codice rosso per dinamica all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove la piccola è stata trasportata con l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a RomaTerribile incidente sulla neve a Campo Felice, bimba di 7 anni cade dalla seggiovia: elitrasportata d'urgenza al Gemelli. Leggi anche: Cade da cavallo a Paderno d'Adda: paura per una 42enne