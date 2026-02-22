Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice elitrasportata d'urgenza a Roma

Una bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice a causa di un malfunzionamento. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Gemelli di Roma. I soccorritori hanno riferito che la caduta si è verificata durante la discesa, causando ferite serie. La struttura è stata temporaneamente chiusa per verifiche sulla sicurezza. La ricostruzione dell’incidente prosegue con l’obiettivo di chiarire ogni dettaglio.

