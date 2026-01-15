Cade da cavallo a Paderno d' Adda | paura per una 42enne

Una donna di 42 anni è rimasta coinvolta in un incidente a Paderno d'Adda, dove è caduta da cavallo nella serata di mercoledì. L'evento ha generato preoccupazione tra i presenti, ma le prime informazioni indicano che non ci sono ferite gravi. La vicenda è sotto osservazione da parte delle autorità locali, che stanno ricostruendo l’accaduto.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.