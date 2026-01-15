Cade da cavallo a Paderno d' Adda | paura per una 42enne
Una donna di 42 anni è rimasta coinvolta in un incidente a Paderno d'Adda, dove è caduta da cavallo nella serata di mercoledì. L'evento ha generato preoccupazione tra i presenti, ma le prime informazioni indicano che non ci sono ferite gravi. La vicenda è sotto osservazione da parte delle autorità locali, che stanno ricostruendo l’accaduto.
Grosso spavento nella serata di mercoledì a Paderno d'Adda per la cadta da cavallo che ha coinvolto una 42enne.L'incidente è avvenuto in un impianto sportivo di via Cascina Nova. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 20.30: sul posto dalla centrale Laghi di Soreu sono state inviate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
