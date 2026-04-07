Paul Seixas ha conquistato la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi, intervenendo con decisione sulla salita di San Miguel de Aralar, lunga 9,4 chilometri con una pendenza media del 7,9%. Con un attacco deciso, il corridore ha raggiunto il traguardo di Mendukilo in solitaria, con un vantaggio di un minuto e venticinque secondi sui inseguitori più vicini. L'obiettivo iniziale era più ambizioso rispetto a quanto realizzato.

Paul Seixas ha vinto la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi, attaccando in maniera perentoria sulla salita di San Miguel de Aralar (9,4 km al 7,9% di pendenza media) e trionfando in solitaria sul traguardo di Mendukilo con un vantaggio di addirittura 1’25” sui più immediati inseguitori. Dopo il trionfo di ieri a cronometro, l’alfiere della Decathlon CMA CGM si è replicato in montagna e ora indossa la maglia gialla di leader della classifica generale con un vantaggio di addirittura 1’59” sullo sloveno Primoz Roglic. Il giovane talento francese ha analizzato la propria prestazione al termine della corsa: “ Oggi ho seguito esattamente il piano della squadra, ammetto che era un po’ ambizioso e addirittura ho attaccato ancora prima di quanto avevamo deciso, ma sentivo che quello era il momento giusto di farlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas dominatore: “Attaccato prima del previsto, il piano era ambizioso. Due minuti danno sicurezza”

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