VIDEO Truffe via sms e WhatsApp smantellata rete partita da Giffoni | 89 vittime in tutta Italia

Una rete di truffe via SMS e WhatsApp, partita da Giffoni, è stata smantellata dalle autorità. Complessivamente, 89 persone in tutta Italia sono state coinvolte come vittime di questa organizzazione. La scoperta ha portato all’arresto di alcuni dei componenti e alla confisca di dispositivi utilizzati per perpetrare le frodi. L’indagine ha evidenziato come i truffatori abbiano agito in diverse regioni italiane.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La collaborazione dei cittadini è fondamentale per arrestare fenomeni ormai diffusi e continui come quello del phishing”: a dichiararlo il colonnello Antonio Specchia alla guida del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno che ha coordinato la parte dell’inchiesta che ha consentito di smascherare un sistema di truffe che è partito da Giffoni Valle Piana ma aveva poi mietuto vittime in tutta Italia. 89 persone molto spesso anziane che venivano invitate attraverso SMS o messaggi WhatsApp a cliccare sul link e venivano così “pescati” con scuse banali e poi contattati telefonicamente da finti operatori bancari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

