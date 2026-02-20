Terni guida a ‘zig-zag’ e sottoposta ad etilometro | tasso alcolemico tre volte superiore dopo controllo mattutino

A Terni, una donna alla guida ha causato un incidente e, sottoposta all’etilometro, è risultata con un livello di alcol tre volte superiore al limite consentito. La polizia ha fermato il veicolo in mattinata, notando il modo imprevedibile con cui sbandava tra le corsie. Durante i controlli, l’esame ha confermato il suo stato di ebbrezza, portando al deferimento per guida in condizioni alterate. I carabinieri hanno anche denunciato altre persone coinvolte in controlli mirati nelle zone centrali della città. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

I carabinieri del Comando provinciale di Terni hanno eseguito una serie di deferimenti in stato di libertà, a seguito di mirati controlli effettuati nei giorni scorsi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti un ventenne di origine albanese è stato trovato in possesso di ventuno dosi di cocaina, del peso complessivo di 13 grammi e della somma in contanti di oltre 600 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato controllato in via Aleardi, nel pomeriggio di sabato 7 febbraio. Un quarantenne ternano è stato fermato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, mentre era alla guida di un ciclomotore.