Mense scolastiche un pasto vegetale a settimana Ok in Consiglio a Modena

Il Consiglio comunale di Modena ha approvato l’adozione di un menù settimanale che prevede un pasto esclusivamente vegetale una volta alla settimana nelle mense scolastiche e nelle strutture sociosanitarie del territorio. La decisione riguarda l’introduzione di un’alimentazione più sostenibile e varia, con l’obiettivo di proporre alternative vegetali nei pasti quotidiani. La misura sarà applicata a partire dal prossimo anno scolastico.

Approvata mozione in aula in cui si chiede di coinvolgere associazioni di categoria e ristoratori per ampliare l’offerta di piatti a base vegetale Istituire un "menù sano e sostenibile", introducendo un pasto realizzato esclusivamente con alimenti vegetali un giorno alla settimana nelle mense scolastiche e nelle strutture sociosanitarie del Comune di Modena. È la richiesta principale che il Consiglio comunale rivolge all’amministrazione approvando, nella seduta di lunedì 9 marzo, la mozione presentata da Avs, M5s, Pd, Spazio democratico e Pri-Azione Sl. Il documento, illustrato da Martino Abrate (Avs), è stato approvato con il voto a favore dei proponenti, il voto contrario di Fratelli d’Italia, Lega Modena e Modena in ascolto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

