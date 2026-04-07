Passeggiata sul percorso dei pellegrini

Una passeggiata di 120 chilometri a piedi collega Siena a Cortona lungo la Via Lauretana, un antico percorso di pellegrini e mercanti che attraversa le Crete Senesi e la Valdichiana. L'itinerario, gratuito, permette di percorrere un tratto storico noto per il suo collegamento tra diverse località di interesse culturale e paesaggistico. Il cammino si snoda attraverso paesaggi tipici della regione, offrendo un’esperienza immersiva nel territorio.

Centoventi chilometri a piedi, gratis, da Siena a Cortona. Lungo la Via Lauretana, l’antico percorso di mercanti e pellegrini che attraversa le Crete Senesi e la Valdichiana. Appuntamento dal 10 al 12 e dal 24 al 26 aprile con la prima edizione della "Camminata sulla Via Lauretana", organizzata dalla DMO Lauretana ETS, ente che promuove il cammino etrusco-romano, medievale e rinascimentale riconosciuto dal 2020 come itinerario ufficiale della Regione Toscana e dal 2023 iscritto nell’albo Nazionale dei Cammini del Ministero del Turismo. Un’iniziativa aperta a tutti, pensata non come gara ma come opportunità di scoperta lenta tra paesaggi, sapori e comunità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passeggiata sul percorso dei pellegrini Passeggiata Gaci a Valeggio sul MincioLa passeggiata si svolgerà passando (salvo deviazioni al momento) dal punto di incontro, attraversando il centro di Borghetto, poi il ponte di San... Lavori America’s Cup a Bagnoli, dopo le proteste la Polizia Locale sul percorso dei camionIl Comune di Napoli mette i presidi di polizia locale sui percorsi dei camion impegnati nei lavori di Bagnoli per l'America's Cup. Este PROBLEMA que casi nos frena el viaje en MARRUECOS Ep.11 Temi più discussi: Passeggiata sul percorso dei pellegrini; Sul Lago di Garda c'è un altopiano con borghi contadini intatti, noceti e una noce leggendaria che va assaggiata; Scoprire Cherasco è una passeggiata: tornano i Walking Tour 2026 Dalla città stellata al barocco nascosto: sette itinerari per raccontare l’anima della città; Trekking col treno: il calendario 2026. Passeggiata sul tetto del Duomo, veduta mozzafiato dell'intera NapoliUna passeggiata a 40 metri di altezza sul tetto della Cattedrale di Napoli, che a 360 gradi dà l'opportunità di ammirare il panorama dell'intera città, dal mare al centro storico, dal Vesuvio alle col ... ansa.it Passeggiata sul tetto del Duomo, veduta dell'intera NapoliUna passeggiata a 40 metri di altezza sul tetto della Cattedrale di Napoli, che a 360 gradi dà l'opportunità di ammirare il panorama dell'intera città, dal mare al centro storico, dal Vesuvio alle ... ansa.it Oggi ideale e salutare una passeggiata al mare! - facebook.com facebook La pasquétta di solito si festeggia con gite in campagna o picnic in qualche bel parco, noi ne approfittiamo per fare una passeggiata nella nostra "foresta d'Acanto" e lungo le calli di questa splendida città, Venezia. Buona Pasquetta o Lunedì dell'Angelo! x.com