Passeggiata sul percorso dei pellegrini

Da lanazione.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una passeggiata di 120 chilometri a piedi collega Siena a Cortona lungo la Via Lauretana, un antico percorso di pellegrini e mercanti che attraversa le Crete Senesi e la Valdichiana. L'itinerario, gratuito, permette di percorrere un tratto storico noto per il suo collegamento tra diverse località di interesse culturale e paesaggistico. Il cammino si snoda attraverso paesaggi tipici della regione, offrendo un’esperienza immersiva nel territorio.

Centoventi chilometri a piedi, gratis, da Siena a Cortona. Lungo la Via Lauretana, l’antico percorso di mercanti e pellegrini che attraversa le Crete Senesi e la Valdichiana. Appuntamento dal 10 al 12 e dal 24 al 26 aprile con la prima edizione della "Camminata sulla Via Lauretana", organizzata dalla DMO Lauretana ETS, ente che promuove il cammino etrusco-romano, medievale e rinascimentale riconosciuto dal 2020 come itinerario ufficiale della Regione Toscana e dal 2023 iscritto nell’albo Nazionale dei Cammini del Ministero del Turismo. Un’iniziativa aperta a tutti, pensata non come gara ma come opportunità di scoperta lenta tra paesaggi, sapori e comunità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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