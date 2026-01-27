Lavori America's Cup a Bagnoli dopo le proteste la Polizia Locale sul percorso dei camion

Il Comune di Napoli ha rafforzato la presenza della polizia locale lungo i percorsi dei camion impegnati nei lavori di Bagnoli per l'America's Cup, rispondendo alle proteste e garantendo un passaggio sicuro e ordinato.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.