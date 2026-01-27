Lavori America's Cup a Bagnoli dopo le proteste la Polizia Locale sul percorso dei camion
Il Comune di Napoli ha rafforzato la presenza della polizia locale lungo i percorsi dei camion impegnati nei lavori di Bagnoli per l'America's Cup, rispondendo alle proteste e garantendo un passaggio sicuro e ordinato.
Approfondimenti su Americas Cup
Bagnoli, i comitati bloccano i camion dei lavori per l’America’s Cup: presidi in strada con gli striscioni
A Bagnoli, i comitati locali hanno organizzato una protesta, bloccando i camion coinvolti nei lavori per l'America's Cup.
America’s Cup, team a Napoli a maggio 2026: corsa sui lavori a Bagnoli, bisogna anticipare di 2 mesi
A Napoli, i team dell'America's Cup arriveranno a fine maggio 2026, con pre-regate previste per luglio.
Ultime notizie su Americas Cup
Argomenti discussi: America's Cup, team a Napoli a maggio 2026: corsa sui lavori a Bagnoli, bisogna anticipare di 2 mesi; SPECIALE BAGNOLI/1- I lavori per l’America’s Cup - Saily; L'America's Cup scopre le sue carte: a Napoli la prima regata è il 10 luglio 2027; Napoli capitale mondiale della vela 2027: svelata la data della prima America's Cup italiana.
