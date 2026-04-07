Nonostante i divieti imposti, molte persone hanno deciso di trascorrere la giornata di Pasquetta all'aperto. Il bel tempo e le temperature miti hanno portato numerosi cittadini nei parchi cittadini, dove hanno organizzato grigliate e incontri con amici e familiari. Sono state registrate diverse presenze nei parchi, con gruppi che si sono riuniti per trascorrere il pomeriggio all’aria aperta, nonostante le restrizioni.

Una giornata splendida con temperature miti ha convinto molti pavesi ad uscire di casa per riversarsi nei parchi cittadini. Molti hanno tirato fuori dai garage tavolini pieghevoli e barbecue per una grigliata. È accaduto al Vul, sulle rive del Ticino, ma anche al parco della Vernavola. In base alle normative vigenti e al regolamento del verde, le grigliate nelle aree pubbliche del Comune di Pavia sono generalmente vietate per ragioni di sicurezza e tutela del decoro urbano. Non è consentito utilizzare barbecue o griglie nei parchi, giardini pubblici e lungo le sponde del Ticino. "È una tradizione – commentano i pavesi – se ci tolgono anche questa, ci tolgono tutto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pasquetta trasgressiva. Nonostante i divieti una giornata di grigliate

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