A Pavia, durante la giornata di Pasquetta, molte persone si sono radunate per picnic e grigliate nonostante i divieti vigenti, creando un affollamento nelle aree pubbliche. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell'ordine per rispettare le restrizioni, e le attività si sono svolte in diverse zone del pavese, attirando numerosi cittadini. La giornata ha visto un movimento consistente di persone che hanno scelto di trascorrere il giorno di festa all’aperto.

Pavia, 6 aprile 2026 – Se a Firenze è stato organizzato il picnic più grande d’Italia, Pavia ha risposto con una versione più ridotta che sfidava le regole. Nonostante il divieto di fare grigliate nelle aree pubbliche del Comune di Pavia per ragioni di sicurezza e tutela del decoro urbano, tanti hanno acceso il barbecue in riva al Ticino come nel parco della Vernavola. “ Non possono toglierci anche questa tradizione ” era il commento che circolava tra gli irriducibili della griglia. I più giovani ieri sono andati a fare la spesa nei supermercati e subito dopo hanno acceso il barbecue al Vul mangiando in riva al fiume. I più adulti, invece, si erano organizzati da giorni portando tovaglie e tavolini pieghevoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grigliate in barba ai divieti e picnic sul Ticino: nel pavese è una Pasquetta affollata

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