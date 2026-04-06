A Pasquetta 2026, nei dintorni di Torino, molte persone si sono ritrovate nei parchi e nelle aree verdi per trascorrere la giornata all’aperto. Tra le attività più praticate ci sono state grigliate e momenti di relax in compagnia, con alcune persone che hanno scelto di visitare i laghi e i sentieri della zona. Il Parco di Stupinigi è stato uno dei punti di riferimento per chi cercava un luogo adatto alle attività di giornata.

(LaPresse) Pasquetta 2026: i dintorni di Torino offrono molteplici opzioni per una giornata all’aria aperta, tra laghi, sentieri e luoghi ricchi di storia. Se la gita fuori porta ideale include una grigliata, il Parco di Stupinigi è la meta perfetta. Aree attrezzate dove accendere il barbecue, godendo dell’ombra della splendida Palazzina di Caccia juvarriana. Stupinigi, situata nella prima cintura torinese, è un angolo ideale per una giornata in famiglia o con gli amici, immersi nella natura a pochi passi dalla città. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pasquetta 2026 a Torino, grigliate e divertimento al Parco di Stupinigi

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Lo scorso weekend sono stati giorni speciali per il progetto ReAzioni! A Stupinigi, due classi di prima elementare della scuola Don Bosco di Nichelino si sono divertite a piantare le prime piantine nella nuova Flower Farm realizzata insieme al Parco Naturale facebook