Sampdoria-Empoli 1-0 ai blucerchiati basta Pierini

Nella partita tra Sampdoria ed Empoli, terminata con il punteggio di 1-0, la squadra di casa ha segnato il gol decisivo grazie a Pierini. L’Empoli si è presentato al Ferraris con alcune difficoltà e ha concluso la gara con le ferite del risultato. La Sampdoria ha ottenuto i tre punti sfruttando un errore della squadra ospite, che ha permesso ai padroni di casa di sbloccare il risultato.

Genova, 6 aprile 2026 – L’ Empoli torna dal Ferraris leccandosi le ferite. Nella saga degli errori vince la Sampdoria, che approfitta di uno svarione azzurro per sbloccare il risultato e conquistare tre punti di platino. Nel primo tempo prevalenza empolese in avvio con un palo (5') in mischia dopo il primo angolo della gara, quindi due interventi di Fulignati. Il primo su colpo di testa di Barak lanciato da Di Pardo (18'), il secondo su Coda (28'). Nella ripresa Coda gira a lato (7'), Pierini in diagonale fa correre un brivido agli azzurri che capitolano al 13' quando Pierini raccoglie una goffa respinta di Magnino su cross di Begic e mette dentro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sampdoria-Empoli 1-0, ai blucerchiati basta Pierini Sampdoria-Empoli (lunedì 06 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati di forza sugli azzurriPenultima sfida del turno numero 33 di Serie B ed è uno scontro salvezza quello che vede la Sampdoria di Lombardo affrontare in casa l’Empoli di... Sampdoria-Empoli (lunedì 06 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati di forza sugli azzurriPenultima sfida del turno numero 33 di Serie B ed è uno scontro salvezza quello che vede la Sampdoria di Lombardo affrontare in casa l’Empoli di... #empoli #sampdoria 1 a 1 ma perché non si vince Temi più discussi: Sampdoria, Henderson out con l'Empoli. E' l'ora di Abildgaard; Tutte le sfide fra Sampdoria ed Empoli a Marassi; Sampdoria - Empoli (Serie B): la cronaca in diretta del match; Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Sampdoria-Empoli. Sampdoria Empoli LIVE 1-0: il quarto uomo segnala quattro minuti di recuperoSampdoria Empoli: i blucerchiati di Attilio Lombardo scendono in campo per la 33a giornata del campionato Serie BKT 2025/2026. Segui il match con noi! La Sampdoria e l’Empoli si sfidano oggi a partire ... sampnews24.com Diretta Sampdoria Empoli streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi lunedì 6 aprile 2026Diretta Sampdoria Empoli streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B. ilsussidiario.net Live: Sampdoria 1-0 Empoli Goal: Pierini (58') Data Free: https://matchcorner.live/SAM-EMP facebook Sampdoria Empoli Genova Stadio Luigi Ferraris 17.15 x.com