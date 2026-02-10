A Marassi diluvio e spettacolo | tra Samp e Palermo finisce 3-3 Ma il gol più bello è annullato

A Marassi, il match tra Sampdoria e Palermo finisce in pareggio 3-3. La partita è stata un continuo saliscendi, con i siciliani che segnano per primi, ma i padroni di casa reagiscono e passano in vantaggio. Nel finale, il gol più bello viene annullato, lasciando tutti con il fiato sospeso. La gara è stata un vero spettacolo, tra occasioni, emozioni e qualche errore.

Rimonte e contro rimonte. Tra Sampdoria e Palermo è pari spettacolo: sotto il diluvio di Marassi finisce 3-3. Un colpo di testa di Ceccaroni al 93’ regala un punto d’oro a Inzaghi, che continua nella marcia di risultati utili consecutivi (12). Grande beffa per i blucerchiati, vicinissimi a quella che sarebbe stata la terza vittoria di fila. La Samp ha il merito di ribaltare l’iniziale svantaggio (autogol di Abildgaard) con i gol di Begic e Pierini tra il 50’ e il 53’ della ripresa. Il momentaneo 3-1 di Cherubini al 68’ sembrava aver chiuso i conti, ma prima l’ex Augello e infine Ceccaroni rovinano la festa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il match tra Palermo e Sampdoria si conclude con una vittoria di misura per i siciliani, grazie a un gol di Le Douaron nel primo tempo.

