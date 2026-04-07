Pasquetta finisce in tragedia | 18enne muore improvvisamente davanti agli amici

Durante una giornata di festa in provincia di Caserta, un ragazzo di 18 anni è deceduto improvvisamente davanti ai suoi amici. L’evento si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta mentre si trovavano all’aperto, in un’area dedicata a incontri e picnic. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’era più nulla da fare. La notizia ha suscitato grande sgomento tra i testimoni e la comunità locale.

Doveva essere una giornata leggera, di quelle che profumano di primavera e griglia accesa. Invece, a Casapulla, nel Casertano, la Pasquetta si è trasformata in tragedia: un ragazzo di 18 anni è morto all’improvviso davanti agli amici, lasciando una comunità sotto shock. Il giovane, Christian R., era con il suo gruppo nei pressi di un garage, nella zona di piazza Falcone e Borsellino. Stavano preparando una grigliata, uno dei riti più tipici del lunedì dell’Angelo, quando tutto è precipitato in pochi istanti. Il malore improvviso durante i preparativi. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, Christian avrebbe accusato un malore improvviso proprio mentre si occupava dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Pasquetta finisce in tragedia: 18enne muore all’improvviso davanti agli amiciUna giornata di Pasquetta trascorsa con gli amici si è trasformata improvvisamente in tragedia a Casapulla, in provincia di Caserta.

Tragedia di Pasquetta a Casapulla: 18enne muore improvvisamente durante il barbecueTragedia di Pasquetta, nella tarda mattinata, in piazza Falcone e Borsellino, nel centro urbano di Casapulla.

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