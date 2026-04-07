Durante la giornata di Pasquetta, un giovane di 18 anni è deceduto improvvisamente davanti ai suoi amici a Casapulla, in provincia di Caserta. L’evento si è verificato nel corso di una giornata trascorsa normalmente, ma in modo inatteso si è concluso con il tragico decesso del ragazzo. La notizia ha destato sconcerto tra la comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Una giornata di Pasquetta trascorsa con gli amici si è trasformata improvvisamente in tragedia a Casapulla, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 18 anni, Christian R., è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in compagnia di altre persone. L’episodio è avvenuto nella zona di piazza Falcone e Borsellino, nei pressi di un garage dove il gruppo stava trascorrendo alcune ore insieme. Il malore improvviso durante i preparativi della grigliata. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane avrebbe accusato un malore improvviso mentre erano in corso i preparativi per una grigliata, momento tradizionalmente legato alla giornata di Pasquetta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Pasquetta finisce in tragedia: 18enne muore all’improvviso davanti agli amici

Malore improvviso durante la grigliata di Pasquetta: muore Christian Raucci a 18 anni davanti agli amiciTragedia a Casapulla: muore mentre prepara il barbecue con gli amici Doveva essere una giornata di festa, di quelle leggere, scandite dal profumo...

Tragedia di Pasquetta a Casapulla: 18enne muore improvvisamente durante il barbecueTragedia di Pasquetta, nella tarda mattinata, in piazza Falcone e Borsellino, nel centro urbano di Casapulla.

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Tragedia a Pasquetta, 18enne muore durante un barbecueQuella che doveva essere una giornata serena, fatta di leggerezza, risate e momenti condivisi, si è trasformata in pochi attimi in una tragedia sconvolgente. La Pasquetta, tradizionalmente dedicata al ... strettoweb.com

A Pasquetta spesso si finisce su un plaid, con un cestino tra le mani e il desiderio di stare all’aria aperta. Dopo la domenica di Pasqua, più formale, legata alla famiglia e alla tavola apparecchiata, il giorno successivo diventa più libero. Il picnic ne è l’espressio - facebook.com facebook

#UdineseComo una partita perfetta... Per dormire dopo il pranzo di Pasquetta! Finisce a reti bianche al Bluenergy Stadium: nessuna cavalcata di Zaniolo, nessuna magia di #NicoPaz. La banda di #Fabregas si fa un pisolino durante la corsa #Champions! #Se x.com