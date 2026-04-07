Lunedì scorso a Castiglione delle Stiviere un uomo di 47 anni è stato soccorso dopo aver perso conoscenza a causa di un’intossicazione da alcol. I soccorsi sono intervenuti sul posto e hanno trasportato la persona in ospedale per le cure del caso. La vicenda si è verificata durante il giorno, senza altri eventi rilevanti collegati.

Un uomo di 47 anni è stato soccorso per intossicazione etilica lunedì scorso a Castiglione delle Stiviere. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14 in un agriturismo di via Medole durante il pranzo di Pasquetta. La festa conviviale si è interrotta quando il soggetto ha manifestato un malore acuto. Il quadro clinico è risultato compatibile con l’ingestione eccessiva di alcolici, trasformando il momento di relax in un’emergenza sanitaria. L’attivazione dei soccorsi in via Medole. Il sistema di emergenza ha risposto prontamente all’allarme scattato nel primo pomeriggio. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i sanitari del Soccorso Azzurro, impiegando sia un’ambulanza che un’automedica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta drammatica: 47enne sviene per alcol a Castiglione

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